Un uomo di cinquant'anni è stato investito da un'auto all'incrocio tra via del Pigneto e via l'Aquila. Per cause ancora da accertare, il pedone è stato preso in pieno da una Fiat Punto guidata da un uomo di 53 anni, risultato negativo all'alcol test. Vista la brutta dinamica del sinistro, il 50enne è stato portato in codice rosso all'ospedale San Giovanni: al momento non si hanno ulteriori informazioni sulle sue condizioni, ma non sembra sia in pericolo di vita. L'episodio è avvenuto poco prima delle 19 di martedì 28 gennaio. I rilievi sono stati affidati alla Polizia locale del Gruppo V Prenestino. Ancora non note le cause dell'incidente: dai primi accertamenti sembra che l'uomo stesse attraversando sulle strisce pedonali davanti al semaforo. I rilievi dovranno adesso stabilire se l'uomo stesse attraversando con il semaforo verde o rosso.

Incidente al Pigneto, investito pedone

Secondo alcuni residenti, in quel punto particolare ci sarebbero diversi problemi legati al senso di marcia e alla scarsa visibilità stradale. "Speriamo che non sia il primo di una lunga serie", mormorano adesso al Pigneto, preoccupati per quanto accaduto ieri pomeriggio. Il 53enne a bordo della Fiat Punto si è subito fermato a prestare soccorso all'uomo investito, chiamando il 118. Sul posto, in pochissimo tempo, è arrivata l'ambulanza, che ha trasportato l'uomo all'ospedale in codice rosso. Non dovrebbe comunque essere in pericolo di vita. Al vaglio i motivi che potrebbero aver causato l'incidente, che fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze per l'uomo. Anche se i residenti, adesso, chiedono maggiore sicurezza stradale per le vie del proprio quartiere.