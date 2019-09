in foto: Foto di repertorio

Picchiava continuamente la moglie anche davanti i figli piccoli, costretti ad assistere impotenti alla scena. Per questo un uomo di 47 anni è stato portato in carcere a causa dei numerosi e reiterati maltrattamenti nei confronti della famiglia, che da anni viveva nel terrore di quel padre padrone continuamente violento e in stato di alterazione. Soprattutto la donna era il bersaglio delle sue angherie: massacrata di botte a ogni sua mossa, già lo scorso Ferragosto lo aveva denunciato per maltrattamenti in famiglia. In quell'occasione aveva tirato fuori anche un coltello, con il quale l'aveva minacciata di morte. L'uomo, quindi, già si trovava ai domiciliari quando è stato raggiunto dal n uovo provvedimento di custodia cautelare. E proprio durante la detenzione a casa, sfogava sulla moglie tutte le sue frustrazioni.

Piglio, picchiava la moglie davanti ai figli: lo scorso agosto minacciata con un coltello

Dopo l'ennesima denuncia fatta dalla moglie nei confronti del marito, i carabinieri della Compagnia di Anagni sono andati a casa dell'uomo e gli hanno notificato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone a seguito delle ripetute violazioni commesse mentre si trovava ai domiciliari. Lo scorso Ferragosto ad arrestarlo erano stati i carabinieri di Piglio, ma a quanto pare l'uomo non aveva nessuna intenzione di modificare e rivedere il proprio comportamento. Tanto che la donna, che non ce la faceva più ha sopportare le sue continue violenze, ha deciso di dire basta e liberarsi definitivamente di quel marito padrone che non faceva altro che stare chiuso in casa e sfogarsi sui suoi familiari. E adesso, si trova in carcere.