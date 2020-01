Si terranno sabato i funerali di Pietro Migliaccio, docente universitario e famoso nutrizionista spesso ospite in televisione. Le esequie si svolgeranno sabato 18 gennaio alle 10.30 presso la Basilica di Santa Croce al Flaminio, in via Guido Reni 2. La camera ardente, invece, sarà aperta oggi 17 gennaio dalle 12 alle 16 presso il Policlinico Umberto I. Migliaccio si è sentito male mercoledì sera mentre stava lavorando: subito soccorso, è stato portato in ospedale, dove però è morto la mattina seguente. Il malore, purtroppo, non gli ha lasciato scampo. Aveva 86 anni. Specialista in gastroenterologia, presidente emerito della Società italiana di Scienza dell'alimentazione, docente in Scienza dell'alimentazione ed esperto in auxologia, era fra i massimi esperti e sostenitori della dieta mediterranea. Ospite spesso in televisione come divulgatore scientifico, si era sempre detto contrario alle diete estreme e non equilibrate.

Sono in molti, a un giorno dalla sua scomparsa, a ricordare il professore con aneddoti sulla sua vita e momenti passati insieme. Uno di questi è stato condiviso dalla famiglia: si tratta di quello della sua casa editrice, la Fefè Editore. "Abbiamo avuto la fortuna di frequentarlo e l'onore di pubblicare per lui varie edizioni (l'ultima nel 2018) del suo Manuale di Nutrizione Umana e il piccolo gioiello che decidemmo – con complicità autore/editore – di titolare La Grande Abbuffata – scrivono sulla sua pagina Facebook – Gli incontri e le telefonate per arrivare alla stesura definitiva e poi alla stampa erano conditi da un'ironia lieve, di classe superiore, direi "d'altri tempi" se non rischiassi d'essere frainteso. Con il bagaglio della sua età importante, il Prof. Migliaccio dimostrava infatti, in ogni momento, di essere più brillante vivace intuitivo scattante propositivo originale di molti suoi giovani colleghi. Lontano persino dall'idea di qualsiasi retorica della forma e dell'ufficialità, ricoprì importanti ruoli istituzionali senza dargli peso se non per la professionalità e serietà con cui li assolveva".