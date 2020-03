in foto: Foto di repertorio

Un ragazzo di 25 anni è stato arrestato dai poliziotti del commissariato Romanina non solo per aver violato il decreto emanato per limitare i contagi del coronavirusm ma anche perché stato trovato con dieci chili di droga addosso. Il giovane stava camminando nella zona di Pietralata quando è stato notato dagli agenti. Il 25enne, infatti, stava cercando di nascondere dieci chili di droga divisa in panetti da un chilo all'interno del giubbotto: una cosa effettivamente molto scomoda e che non gli è riuscita benissimo, dato che i poliziotti ci hanno messo poco a capire che c'era qualcosa di sospetto. Quando ha visto che gli agenti lo stavano per fermare, ha lanciato il pacco e ha iniziato a correre.

Beccato con 10kg di marijuana: era fuori durante allerta coronavirus

Il ragazzo però non è riuscito a fuggire, ed è stato bloccato pochi secondi dopo dai poliziotti, che lo hanno perquisito per vedere se addosso aveva qualcos'altro. Non hanno trovato nulla ma, vista la situazione, hanno deciso di perquisire anche la sua abitazione, dove hanno trovato 2600 euro in contanti, molto probabilmente denaro ricavato dall'attività di spaccio, che è stato sequestrato. Il 25enne è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e denunciato in stato di libertà per la violazione al D.P.C.M. del 9 marzo, relativo all’emergenza coronavirus. La marijuana è stata sequestrata, mentre lui è stato condotto agli arresti domiciliari dopo l'udienza di convalida del fermo.