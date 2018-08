Piero Angela cittadino onorario di Frascati: il noto giornalista, scrittore, divulgatore scientifico nonché conduttore televisivo di fama internazionale, riceverà l'Alta Onorificenza del Civis Tusculanus il prossimo venerdì 28 settembre, in occasione della XIII edizione della Notte Europea dei Ricercatori che si terrà proprio nel comune dei Castelli Romani.

La scelta di Piero Angela, si legge in una nota del comune di Frascati, è stata fatta "in quanto rappresenta una delle più importanti personalità che hanno dedicato e dedicano la propria vita ed il proprio impegno alla diffusione della cultura scientifica in Italia e nel mondo". L'evento si terrà nelle Scuderie Aldobrandini. Il conferimento è arrivato nel corso del Consiglio Comunale di giovedì 9 agosto, durante il quale, ha spiegato il comune dei Castelli Romani, "con voto favorevole tutti i Consiglieri presenti hanno approvato la proposta del Sindaco Roberto Mastrosanti che è anche Presidente di Frascati Scienza".

"A circa 20 anni dal Civis Tusculanus al Premio Nobel Rita Levi Montalcini", ha spiegato il sindaco Mastrosanti, "come Amministrazione abbiamo deciso di conferire un nuovo riconoscimento ad un importante studioso, giornalista, saggista come Piero Angela, per sottolineare l’importanza e la centralità che la ricerca e la divulgazione scientifica ha per Frascati e l’Italia intera. Abbiamo ravvisato in Piero Angela la sintesi perfetta che in qualche modo racconta anche il nostro territorio, la più vasta area europea della ricerca, che in passato ha ospitato importanti personalità del mondo della ricerca, che vedrà ingrandire la propria comunità di scienziati, grazie all’insediamento del nuovo progetto del DTT, e che da anni con Frascati Scienza e la Notte Europea dei Ricercatori trova forme innovative e originali per divulgare la scienza".