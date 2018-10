in foto: Piero Angela (Fonte: La Presse)

Piero Angela, divulgatore scientifico amato dagli Italiani, sabato 20 ottobre sarà ad Albano per ricevere il premio Mater Urbis 2018. E' tutto pronto a Palazzo Savelli, in Piazza Costituente 1, dove Angela interverrà a partire dalle ore 18.30. I cittadini dei Castelli romani sono in fervente attesa, entusiasti di ospitare il celebre divulgatore scientifico, giornalista, scrittore e naturalmente, uomo dalla straordinaria cultura. Il premio, ideato dallo scrittore e dantista Aldo Onorati e promosso da un comitato di illustri personalità del territorio, trae il suo nome dalla storia cittadina, dalla mitica Alba Longa e dalla definizione ‘Mater Urbis' ovvero Madre di Roma, che compare nello stemma cittadino. Sarà il sindaco Nicola Marini a consegnare la targa a Piero Angela, protagonista di trasmissioni televisive come Quark e Ulisse, ora condotta meravigliosamente dal figlio Alberto che ne è degno erede. Sul suo modo di fare divulgazione Piero Angela ha spiegato: "Ho sempre cercato, nelle mie trasmissioni, di inserire elementi di ‘incontro' col pubblico, dal linguaggio alle ‘trovate', dagli esempi alle battute, rifiutando quella finta serietà tanto cara all'ufficialità italiana in ogni campo. Io penso che la serietà debba essere nei contenuti, non nella forma".

Il premio Mater Urbis

Il premio Mater Urbis nasce dalla volontà di dare alla città di Albano Laziale un respiro nazionale in ambito culturale. La serata sarà arricchita dall’esecuzione di brani musicali e da vari interventi del comitato promotore.