in foto: Immagine di repertorio (La Presse)

Grave incidente questa mattina poco prima delle 8: per cause ancora da accertare una moto e una macchina su sono scontrate lungo la via Casilina a Piedimonte San Germano nei pressi del semaforo. Ad avere la peggio è stato il centauro, trasportato d'urgenza al Policlinico Umberto I con l'eliambulanza e ricoverato in codice rosso. Il velivolo è atterrato nel campo sportivo del paese per poter prelevare il ferito e portarlo velocemente al nosocomio per le cure. Secondo le prime informazioni, avrebbe riportato un trauma cranico. Illeso invece il conducente della vettura, che non ha riportato praticamente nessuna ferita nello schianto: si tratta di un uomo di 57 anni residente a Piedimonte San Germano, mentre il centauro ferito è un ragazzo di 27 anni che abita a Cassino. Sul posto, per i rilievi del caso, sono arrivati anche i carabinieri che dovranno accertare le eventuali responsabilità dell'incidente.

Incidente sulla via del Mare, grave un centauro di 44 anni

Sempre questa mattina, un altro centauro è rimasto ferito in un incidente stradale sulla via del Mare in direzione Ostia, a Roma. Si tratta di un uomo di 44 anni portato d'urgenza in ospedale al Sant'Eugenio. Lo scontro è avvenuto intorno alle 8.45 del mattino tra una macchina e una moto: non sono ancora note le cause del sinistro, che dovranno essere effettuate dagli agenti giunti sul posto per i rilievi del caso. A occuparsi di stabilire la dinamica dell'incidente ed eventuali responsabilità, gli agenti di polizia locale del IX Gruppo Eur. Non sembra che il conducente dell'auto abbia riportato ferite, mentre non è chiaro se il centauro sia in pericolo di vita o meno.