Un'auto è precipitata da un cavalcavia sopra la linea ferroviaria fra Piedimonte e Cassino, nel basso Lazio. Il mezzo è piombato sui binari dopo un volo di decine di metri. Il conducente, un 58enne, è morto sul colpo.

Auto precipita da un cavalcavia sui binari: treni rallentati tra Roma e Napoli

Il grave incidente, avvenuto attorno alle 18 di oggi, domenica 27 ottobre, ha avuto ripercussioni sul traffico ferroviario tra Roma e Napoli. Rfi ha reso noto che "dalle 18.05 la circolazione sulla linea Roma-Cassino è rallentata per la presenza, a seguito di un incidente stradale, di un automobile lungo la sede ferroviaria fra Piedimonte e Cassino". I treni hanno rallentato per consentire l’intervento dei vigili del fuoco, impegnati a mettere in sicurezza l'area dello schianto. In azione anche i tecnici della rete ferroviaria per ripristinare la corrente elettrica, interrotta dalla caduta del veicolo. Inutile invece l'intervento dei soccorritori del 118. L'automobilista, residente a Villa Santa Lucia, all'arrivo dell'ambulanza era già deceduto. Troppo gravi le ferite riportate nel terribile impatto.

La circolazione è tornata regolare poco dopo le 21

Il traffico è tornato alla normalità poco dopo le 21. Rfi ha comunicato che "è tornata regolare dalle ore 21.05 la circolazione ferroviaria sulla linea Roma–Cassino". I treni in viaggio hanno subìto ritardi fino a 70 minuti. I carabinieri di Cassino sono intervenuti sul posto per i rilievi del caso: resta da chiarire la dinamica dell'incidente e le eventuali responsabilità.