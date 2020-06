in foto: Foto di repertorio

"Ho solo cercato di difendere una ragazza del loro gruppo", ha raccontato Marco (nome di fantasia), un ragazzo di 12 anni picchiato selvaggiamente da un gruppo di ragazzi più grandi di lui, tutti di età compresa tra i 17 e i 18 anni. Il fatto è avvenuto, racconta Marco De Risi sul Messaggero, nel corso del pomeriggio di ieri, 10 giugno, in viale Europa, quartiere Eur di Roma. Stando a quanto si apprende, un passante avrebbe trovato il ragazzino ferito con il sangue che gli cadeva dalla bocca. Per questo l'uomo ha chiamato 118 e polizia. Il 12enne è stato soccorso dai sanitari ed è stato accompagnato in ambulanza all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. È stato dimesso con una prognosi di 30 giorni.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, il ragazzino avrebbe avuto la colpa di aver difeso una giovane che faceva parte del gruppo che l'ha aggredito. Un affronto per quei ragazzi più grande, che quindi hanno deciso di picchiarli. Il 12enne ha descritto i suoi aggressori e gli uomini del Reparto Prevenzione Crimine della Questura di Roma sono riusciti a individuare un 18enne. Stando a quanto scrive De Risi il motivo da cui è nata l'aggressione sarebbero alcune fotografie della ragazza che il gruppetto di coetanei avrebbe caricato sui social network, ad insaputa di lei e contro la sua volontà. Il 12enne si sarebbe schierato a favore della vittima e per questo sarebbe stato picchiato. Gli agenti hanno immediatamente rintracciato i genitori del ragazzino, che a loro volta si sono subito precipitati al Bambin Gesù.