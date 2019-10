in foto: Foto di repertorio

Insulti, minacce, botte e violenza psicologica. Durava da dieci anni l'incubo di una donna di Roma, vittima dei maltrattamenti del compagno. L'uomo, di 56 anni, ha persino provato a strangolarla nel sonno e le ha fratturato le costole, picchiandola mentre dormiva.

Solo dopo l’ennesimo episodio di violenza domestica la vittima ha trovato la forza di denunciare il convivente. L'episodio che ha fatto scattare l'arresto dell'uomo risale a pochi giorni fa. Il 56enne, che spesso vessava la compagna sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e alcoliche, ha iniziato a colpirla con calci e pugni su tutto il corpo mentre stava dormendo. Alla fine del pestaggio la donna è dovuta andare in ospedale, dove le hanno diagnosticato la frattura di alcune costole e un trauma cranico, con una prognosi di 40 giorni, salvo complicazioni.

Gli investigatori del commissariato Romanina, diretto da Laura Petroni, hanno ascoltato il racconto di dieci anni di violenze e soprusi e, raccolti tutti gli elementi, hanno informato in tempo reale la Procura. Inevitabile a quel punto l'arresto del 56enne da parte della polizia, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Roma. Dopo avergli notificato l’ordinanza , gli agenti lo hanno portato a Regina Coeli, dove rimane in attesa del processo.