Hanno picchiato e rapinato una ragazza di 16 anni sull'autobus. I carabinieri della Stazione Roma Tor de’ Cenci hanno arrestato, in esecuzione di misura cautelare di collocamento in comunità, due minorenni, un 15enne ed un 16enne, nati in Italia, con precedenti, entrambi domiciliati presso il campo nomadi di Castel Romano, nel territorio di Roma sud. I fatti risalgono a luglio scorso. La giovane stava viaggiando su un Cotral in direzione Roma, quando è stata presa di mira e aggredita dai due adolescenti. I militari, al termine di capillari accertamenti, sono riusciti a individuare i due responsabili che sono stati poi riconosciuti anche dalla vittima e dalla madre come responsabili della rapina. Gli arrestati sono stati collocati in una comunità della Capitale. Le indagini dei carabinieri proseguono per verificare la loro eventuale responsabilità nella commissione di altri reati simili segnalati e compiuti in zona.

L'aggressione a bordo dell'autobus

I due indagati, al momento dell'accaduto, si trovavano a bordo dell’autobus, come la ragazza che era seduta in compagnia della madre. Nulla avrebbe potuto far sospettare a un gesto del genere. Giunti all’altezza della fermata presente in prossimità del campo nomadi, all'apertura delle porte, i ragazzi si sono avvicinati a madre e figlia e hanno colpito al volto la ragazza con violenza. Poi, l'hanno derubata portandole via il telefonino, per poi darsi alla fuga, con la convinzione di non essere trovati.