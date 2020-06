Un uomo di 37 anni ha picchiato la moglie ripetutamente e violentemente al volto, durante una lite domestica, tanto da procurarle un trauma facciale e da ridurla in condizioni così gravi da richiedere l'intervento dell'elicottero medico per poterle prestare le cure sanitarie. L'episodio è accaduto in via Domenico Sfondrini, in zona Lunghezza nella periferia orientale di Roma, nei pressi dell'Asl Roma 2. Il 37enne ha colpito la moglie più volte violentemente in faccia durante una lite familiare. La donna è stata poi trasportata in codice rosso con l'eliambulanza in ospedale con un trauma facciale. Mentre il marito è stato fermato dalla Polizia. Già scattate le indagini delle forze dell'ordine per ricostruire quanto accaduto e capire i motivi che potrebbero aver scatenato la lite.

La donna soccorsa dall'eliambulanza

Si tratta dell'ennesimo episodio di violenza familiare che avviene purtroppo ai danni di una donna. L'uomo ha colpito così tante volte la moglie da ridurla in pessime condizioni. È stato necessario quindi l'intervento d'urgenza dell'elicottero medico per poter prestare le cure sanitarie alla povera vittima. Ad allertare i soccorsi, probabilmente le grida che provenivano dal luogo dell'aggressione. Si tratta di una zona residenziale fuori dal centro città, a Roma Est. Purtroppo negli ultimi mesi si sono registrati diversi episodi di violenza sulle donne nella Capitale. Sabato sera un uomo è stato arrestato nel quartiere di Rebibbia dopo che ha tenuto in scacco un'intera famiglia. Il 45enne, violento e alcolizzato, se l'era presa soprattutto con la compagna e la figlia minorenne di quest'ultima: i parenti hanno chiamato la polizia, e lui è stato bloccato mentre dava in escandescenze.