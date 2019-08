in foto: Foto Instagram "Welcome to Favelas"

Un tram della linea 2 ha deragliato dai binari poco fa a piazzale Manila al Flaminio, dopo essersi scontrato con un'auto, in pieno centro a Roma. Secondo quanto ricostruito finora – ma le responsabilità nella dinamica del sinistro sono ancora da stabilire – il tram ha prima impattato con la vettura, una Bmw di grande cilindrata, poi è uscito di binari finendo per schiantarsi contro un palo della corrente. Ci sono tre feriti: soccorsi dal personale del 118 giunto sul posto in ambulanza. Si tratta del conducente dell'auto coinvolta e del tram, e di una passeggera. Sul posto anche la Polizia Locale e il personale Atac per i rilievi del caso e per ripristinare la sicurezza sulla sede stradale dopo la rimozione dei mezzi incidentati. Al momento la circolazione della linea 2 è interrotta tra il capolinea di piazza Mancini e piazzale Flaminio, Atac ha istituito un servizio alternativo su gomma.

Atac: "Auto non ha rispettato il semaforo"

In una nota Atac, l'azienda di trasporto pubblico che gestisce anche i tram di Roma, ha dato una prima ricostruzione della dinamica del sinistro: "Un incidente fra un'auto e un tram ha provocato il parziale deragliamento di un tram della linea 2, che ha urtato un palo della rete aerea. Nell'incidente è rimasto contuso il conducente del tram. Al momento non risultano passeggeri coinvolti. Secondo una prima ricostruzione, ancora da verificare, a provocare l'incidente sarebbe stata un'auto privata che non ha rispettato un semaforo".