Paura a Piazzale Clodio. Un controsoffitto si è staccato ed è crollato su computer e scrivanie di un ufficio del tribunale penale di Roma. Secondo quanto appreso, a provocare il danno sarebbe stata una perdita d'acqua dovuta alla rottura di una tubatura. Fortunatamente non sarebbe rimasto ferito nessuno a seguito della caduta del materiale dall'alto. Chi era presente nella stanza, infatti, è riuscito ad allontanarsi e a ripararsi dal crollo, insospettito da alcuni rumori che provenivano da soffitto. A settembre scorso era crollato uno degli ascensori ferendo gravemente un magistrato e sul caso è ancora aperta un'inchiesta.

Necessari interventi alla struttura

Sull'accaduto si è espressa l'associazione nazionale magistrati di Roma e Lazio: "In relazione all'episodio del crollo del controsoffitto avvenuto stamattina durante l'orario di lavoro la Giunta distrettuale dell'Anm denuncia la gravità dell'accaduto, sintomatica della precarietà – peraltro già più volte segnalata – dello stato degli uffici giudiziari in tema di sicurezza e ribadisce la richiesta di interventi tempestivi e strutturali volti a prevenire eventi analoghi" ha commentato in una nota.