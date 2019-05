Un uomo ha tentato una rapina in una gelateria minacciando la cassiera con un Chupa Chups. Non è una fake news, ma quanto accaduto in un locale di piazza Vescovio. Un 32enne è entrato nell'esercizio commerciale e, approfittando del fatto che la ragazza al lavoro in quel momento si era allontanata un attimo dalla cassa, ha cercato di rubare i contanti contenuti nel cassetto. L'uomo ha iniziato a spingere con veemenza i tasti, provando a sbloccarlo: ma, dato che per aprire le casse serve un codice, l'unica cosa che ha ottenuto è stato bloccare il cassetto con tutti i soldi dentro. L'impiegata della gelateria, che si era allontanata un attimo per fare le creme, è rimasta di sasso quando ha visto il rapinatore armeggiare con la cassa. E, senza esitazione, ha iniziato a gridargli di allontanarsi. Ed è a quel punto che il malvivente ha tirato fuori l'arma.

Piazza Vescovio, tenta rapina con un chupa chups: "Dammi i soldi o ti faccio del male"

Un chupa chups. Il lecca lecca tanto amato dai bambini è diventato uno strumento atto a far del male nelle mali dell'uomo. "Quando la commessa è tornata ed ha visto il giovane armeggiare, ha iniziato a urlare dicendo al malvivente di allontanarsi ma l’uomo, per niente intimorito, ha estratto un Chupa Chups dalla tasca e glielo ha puntato contro, minacciando di farle del male". Così la Questura di Roma in una nota. La ragazza è rimasta un attimo perplessa, ma poi si è accorta che alle estremità del lecca-lecca c'era un grosso ago appuntito. Dato che però il cassetto della cassa era ormai bloccato a causa del forsennato pigiare a caso sui tasti dell'uomo, la rapina è finita con un nulla di fatto e il 32enne si è allontanato senza soldi. È stato raggiunto poco dopo dalla polizia, che lo ha arrestato e portato in carcere con l'accusa di tentata rapina.