Un uomo di 28 anni è stato arrestato a piazza Sempione, nel quartiere di Montesacro, dopo aver scippato una donna da una macchina in corso. L'uomo, al volante di una vettura rubata il giorno prima, ha accostato la donna che attraversava la strada e, dopo aver afferrato la borsa, ha dato gas incurante del fatto di star trascinando la 53enne per diversi metri sull'asfalto.

Sul posto i carabinieri della Compagnia Roma Montesacro che, grazie alla testimonianza fornita dalla donna, in poche ore sono riusciti a individuare la Fiat Uno e l'uomo che si trovava alla guida. Recuperata la refurtiva e riconsegnata alla donna, nel frattempo medicata per le escoriazioni riportate, il 28enne è stato identificato e trattenuto in caserma, in attesa di essere giudicato per direttissima con l'accusa di furto aggravato. Il giovane avrebbe diversi precedenti per reati simili.