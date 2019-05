Una violenta rissa ha disturbato la tranquillità che si respirava a piazza Navona a Roma, quando ieri pomeriggio tre parcheggiatori abusivi si sono picchiati per motivi probabilmente legati alla concorrenza. I tre, tutti italiani di 33, 36 e 40 anni, sono stati poi arrestati dai carabinieri presenti nella zona di Campo Marzio, in pieno centro storico. Gli uomini sono risultati disoccupati e con precedenti. Non si sa ancora cosa abbia scatenato la colluttazione tra i tre parcheggiatori abusivi, che si sono dati alla fuga insieme a una quarta persona che è riuscita a scappare dagli uomini dell'Arma. Gli uomini sono stati trovati mentre si colpivano a vicenda a suon di pugni, calci e bottigliate, dopo aver discusso animosamente per contendersi il territorio. Durante la rissa hanno anche danneggiato gli specchietti di due macchine lì vicino. Gli agenti sono stati allertati da alcuni passanti che si trovavano nei paraggi, spaventati da quanto stesse accadendo a due passi da loro.

Tre parcheggiatori abusivi arrestati per la rissa vicino piazza Navona

I Carabinieri sono intervenuti in poco tempo, hanno raggiunto i parcheggiatori abusivi dopo un breve inseguimento e li hanno fermati in un vicolo vicino piazza Navona. Sono stati tutti e tre arrestati, con due di loro portati all'ospedale San Giovanni per medicare le contusioni riportate. I feriti sono stati poi portati in caserma e trattenuti in attesa del rito direttissimo, mentre il terzo si trova al momento agli arresti domiciliari nella sua abitazione. All'origine della rissa ci dovrebbero essere motivi di concorrenza, esattamente gli stessi motivi che ieri mattina hanno portato 8 guide turistiche a picchiarsi nei pressi dei Musei Vaticani. Uno di loro avrebbe colpito un suo "rivale" con una cartellina, motivo per cui la guida turistica era stata trasportata d'urgenza all'ospedale Santo Spirito per le cure mediche. Anche in questo caso gli agenti sono stati allertati da alcuni turisti che si trovavano nei paraggi.