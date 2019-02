Piazza di Spagna: turista si accascia e muore sulla scalinata di Trinità dei Monti

L’uomo, 53 anni di nazionalità francese, si è accasciato in terra perdendo i sensi. Soccorso dai vigili in servizio sulla piazza è apparso subito grave. Il personale del 118 ha tentato di rianimarlo ma per lui non c’è stato nullo da fare. Sulla salma sarà eseguita l’autopsia per appurare la causa del decesso.