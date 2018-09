Un incendio si è sviluppato poco dopo le ore 10.30 di oggi, domenica 16 settembre, in una suite al terzo piano dell'Hotel Spagna nell'omonima centralissima piazza di Roma. Gli ospiti della struttura sono stati fatti uscire e all'arrivo dei soccorsi erano già all'esterno dell'edificio. Non risultano persone ferite o intossicate. In piazza di Spagna, dove ogni giorno passeggiano e sostano migliaia di turisti, sono giunte subito due squadre dei vigili del fuoco.

Ad accorgersi di un denso fumo da una finestra due pattuglie della polizia locale in servizio di controllo proprio in piazza di Spagna. Gli agenti hanno così allertato i vigili del fuoco. L'area attorno all'albergo è al momento interdetta e sul posto ci sono ovviamente oltre gli immancabili curiosi anche gli agenti della polizia locale per presidiare la zona ed evitare che si avvicinino le persone.