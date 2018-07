in foto: Piazza di Spagna a Roma, con alle spalle la scalinata di Trinità dei Monti e la Barcaccia avanti (Wikipedia).

"Hai un gatto sotto la ruota, attento che lo schiacci”. Può sembrare l'avvertimento di un amante degli animale ma così non è. Secondo quanto riporta Repubblica.it, un uomo di 33 anni di origine libica ha tentato di raggirare Paolo Mascelloni, agente vip e manager dell'attore Giulio Berruti che aveva appena accompagnato sul posto. È successo sabato sera, intorno alle ore 23.30. L'uomo si trovava con l'auto, una Bmw, a piazza di Spagna, nel pieno centro di Roma, quanto è stato avvicinato dal 33enne e da un suo complice che lo hanno messo in guardia su ciò che secondo loro era un gatto rimasto intrappolato sotto la ruota del veicolo, e quindi in pericolo. Il loro scopo era distrarlo per rubare gli oggetti presenti all'interno dell'abitacolo della macchina, tra i quali, una costosa macchinetta fotografica.

Sul posto era presente una volante della Polizia che ha notato la scena e ha interrotto i piani. Il 33enne è stato arrestato mentre il complice è riuscito a scappare. Il Tribunale ha convalidato l'arresto, L’uomo, assistito dall’avvocato Alessandra De Grazia, non ha ammesso alcuna responsabilità: “Volevo solo metterlo in guardia del gatto, non volevo rubare niente”, ha spiegato. Poi, però, ha patteggiato una pena di 6 mesi di reclusione per tentato furto.