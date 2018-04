in foto: La foto pubblicata sul gruppo Facebook "Quelli di piazza Bologna"

Momenti di paura nella serata di ieri – martedì 17 aprile – al civico 107 di via Lorenzo il Magnifico in zona piazza Bologna. Qui un ragazzo di 25 anni, di cui non è nota l'identità, è salito sul terrazzo condominiale dell'edificio minacciando di gettarsi nel vuoto per togliersi la vita.

L'allarme è scattato poco prima delle 20.00, e sul posto sono giunte diverse squadre dei vigili del fuoco, che hanno disposto un Carro Teli per attutire un eventuale tuffo del giovane e un'autoscala per raggiungerlo al sesto piano. Assieme al personale della polizia di stato, i pompieri sono saliti sul terrazzo nel tentativo di calmarlo e di farlo desistere dai suoi proposito.

Proprio quando gli agenti erano riusciti a instaurare un dialogo per farlo scendere dal parapetto, il ragazzo ha perso l'equilibrio rischiando di precipitare. Fortunatamente gli agenti sono riusciti ad afferrarlo al volo e a trarlo in salvo, come documentato da una foto circolata nella serata di ieri su Facebook e scattata da uno dei terrazzi circostanti.