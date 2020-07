in foto: Immagine di repertorio

Esplosione nell'Hotel Mercure di via Reggio Calabria a Roma, nella quale sono rimaste ferite diverse persone. L'episodio è accaduto nella tarda mattinata di oggi, venerdì 3 luglio. Erano circa le ore 13 quando sono intervenute le sirene dei pompieri nei pressi di piazza Bologna, all'altezza del civico 54. Sul posto sono arrivate diverse squadre del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma, con le 6a (nomentano), as6 e il Carro Rilevamento Radioattivo Chimico (Crrc). Presente sul posto il funzionario di guardia e il personale sanitario del 118.

Operazioni dei vigili del fuoco in corso

A dare l'allarme i dipendenti dell'hotel, che hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiesto l'intervento urgente dei mezzi di soccorso. Al momento le operazioni dei soccorritori sono in corso e non è ancora noto quante persone siano coinvolte, né in quali condizioni di salute si trovino. I pompieri si stanno occupando di mettere in sicurezza i feriti e consegnarli alle cure dei soccorritori che penseranno al trasporto in ambulanza all'ospedale, intervenendo contemporaneamente sull'esplosione. Solo successivamente faranno una stima dei danni, cercando di capire cosa abbia provocato lo scoppio della caldaia, per poi fare le opportune valutazioni sull'agibilità dell'edificio.