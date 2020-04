Un uomo di 36 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo che è stato sorpreso a spacciare eroina e shaboo in strada. Il fermo è avvenuto a Pian Due Torri, dopo un breve pedinamento da parte degli agenti che lo avevano visto aggirarsi in via della Magliana Nuova con fare sospetto. Un atteggiamento che non è passato inosservato ai poliziotti, soprattutto in questo periodo che le strade di Roma sono vuote per le norme che impongono di rimanere a casa durante la pandemia da coronavirus. Dopo aver visto l'uomo guardarsi intorno con fare circospetto in via della Magliana Nuova, hanno deciso di seguirlo e vedere dove stesse andando: e così si è diretto in via Luigi Rava, dove ha incontrato una giovane di 29 anni.

Sorpreso a vendere shaboo ed eroina, arrestato

La ragazza però non era un'amica, bensì una giovane con problemi di dipendenza da droghe. Che era lì per acquistare eroina e shaboo, quest'ultima una delle metanfetamine più potenti e pericolose che circolano oggi sul mercato degli stupefacenti. La giovane ha dato al 36enne 50 euro e ha preso una confezione di shaboo: ed è proprio durante la transazione che sono intervenuti i poliziotti, cogliendoli entrambi sul fatto e portandoli negli uffici di polizia. Il pusher è stato perquisito: la droga la teneva non nelle tasche, ma nelle parti intime, in modo da evitare di essere scoperto immediatamente. Negli slip aveva circa 16 grammi tra eroina e shaboo, più 250 euro in contanti, probabile provento della vendita di droga. L'uomo è stato portato nel carcere di Rebibbia, mentre la ragazza è stata segnalata alla Prefettura per l'uso di sostanze stupefacenti.