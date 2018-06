Il cane e il gatto migliori amici dell'uomo anche nella malattia. Immaginate di essere ricoverati in ospedale e di poter coccolare il vostro pelosetto che viene a trovarvi scodinzolante. La Asl Roma 4 vuole inserire nel progetto di accoglienza al paziente la possibilità di far entrare nelle stanze d'ospedale il proprio animale a quattro zampe grazie alla "Pet visiting". Il progetto, che partirà a breve in via sperimentale, ha come obiettivo l'umanizzazione delle cure. "Un segnale di civiltà e cambiamento. È da pochi anni che gli animali d'affezione possono seguire i loro padroni nei luoghi pubblici come ristoranti, spiagge e locali – ha detto a Fanpage.it il direttore generale della Asl Roma4, Giuseppe Quintavalle – Prendendo spunto dal rapporto affettivo che si instaura tra animali e padroni, seguendo una logica di continuità con quello che è il vivere quotidiano, stiamo cercando di rendere fruibili alcune aree per i pazienti che richiedono la vicinanza dei loro amici animali". La Asl Roma 4 è la prima Azienda Sanitaria della Regione Lazio a essere stata accreditata per la Formazione in materia di Interventi Assistiti con gli Animali.

Cani e gatti negli ospedali

Per dare il via a questa iniziativa è stato istituito un gruppo di lavoro per la formazione di una squadra d'infermieri in grado di prendersi carico degli animali domestici e di gestirli all'interno della struttura ospedaliera. "La competenza e professionalità del personale sono punti importanti per garantire la massima sicurezza per i pazienti e per gli animali stessi, spesso imprevedibili nei posti nuovi" si legge in una nota. Una volta organizzato il progetto, questo partirà in via sperimentale in diversi reparti degli ospedali.

Pet therapy: cos'è

La Pet Therapy consiste in terapie che affiancano sempre più spesso le terapie mediche e neuro-psicologiche, per la riabilitazione psico-fisica. È scientificamente dimostrato che la presenza di un animale migliora la qualità della vita e aiuta a relazionarsi con gli altri. I cosiddetti "pet" sono parte integrante della vita di chi li ama, e possono dare un concreto sollievo psicologico ed emotivo alle persone che soffrono in ospedale, che si sentono private non solo della loro buona salute, ma anche dell’affetto dei loro amici a 4 zampe.