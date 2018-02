Pescheria bistrot esplosa a Monteverde: è il ristorante aperto da Valter Lavitola

La pescheria ristorante in cui si è verificata ieri un’esplosione è il locale aperto alcune settimane fa da Valter Lavitola, ex faccendiere e direttore dell’Avanti condannato a 4 anni e 8 mesi per associazione a delinquere e truffa aggravata sui fondi per l’editoria. Lavitola è stato uno dei personaggi più controversi dell’ultima stagione di governo di Silvio Berlusconi.