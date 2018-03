Raffica di controlli in tutta Roma in vista delle festività pasquali. In particolare, sono gli alimentari i prodotti più controllati in questi giorni, con la Polizia che sta ispezionando esercizi commerciali e locali per verificare l'esistenza di eventuali pubblicità ingannevoli, visto che in questo periodo la gente comune si dedica a grosse spese in vista dei luculliani pranzi di Pasqua.

A Ciampino, in due supermercati sono state riscontrate irregolarità nella vendita di alcune tipologie di prodotti ittici: cozze, totani, misto per pasta, spigole, filetti di merluzzo. Tutti indicati come "sottocosto", ma che in realtà avevano un prezzo di vendita superiore del quaranta per cento circa di quanto era stato pagato dal grossista. Inoltre, due di quei prodotti erano surgelati e non freschi, come reclamato.

In un ristorante-pizzeria in zona nord, invece, è stato scoperto che il menù indicava piatti a base di pesce fresco, mentre la maggior parte di essi erano surgelati. Mancavano, inoltre, i sistemi di autocontrollo della merce, assieme alle indicazioni sugli ingredienti utilizzati nelle preparazioni e la lista degli allergeni. Per quanto riguarda invece i registri Haccp (Hazard Analysis and Critical Control Points, ovvero "Analisi dei pericoli e punti di controllo critici") ed i sistemi di autocontrollo dei frigoriferi, il titolare ha addirittura spiegato di non averli mai avuti. In un altro supermercato in zona nord, è stato riscontrato che alcune etichette non avessero indicazioni su provenienza e qualità dei prodotti surgelati, prontamente ritirati dalla vendita al pubblico: i militari, in questo caso, approfondiranno i controlli nei confronti della ditta produttrice.