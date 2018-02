in foto: Immagine di repertorio

Vasta operazione della Guardia Costiera di Roma e dei carabinieri per tutelare la salute dei consumatori a Tor Bella Monaca: i militari della Capitaneria di porto, coadiuvati dai carabinieri della locale stazione, hanno effettuato controlli a tappeto nei ristoranti e nelle pescherie del quartiere capitolino, sequestrando in totale 76 chili di prodotti ittici privi delle indicazioni di provenienza previste dalle normative vigenti e quindi considerati potenzialmente pericolosi per i consumatori.

In particolare, nell'ambito delle operazioni, sono state controllate quattro pescherie, nelle quali sono stati rivenuti prodotti ittici messi in vendita con etichettatura mancante o errata, mentre nelle celle frigorifere degli esercizi commerciali è stato rinvenuto dell'altro pesce privo delle indicazioni di tracciabilità previste dalla legge. Per lo stesso motivo, i proprietari di alcuni ristoranti sono stati sanzionati per somministrare ai clienti pesce – rinvenuto anch'esso nelle celle frigorifere – sprovvisto delle necessarie indicazioni di provenienza. In totale, sono state elevate sanzioni amministrative per un valore di 8.500 euro.