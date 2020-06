in foto: Soccorso un pescatore sportivo a Formia

Un pescatore sportivo si è sentito male nel pomeriggio di oggi, venerdì 26 giugno, mentre stava pescando sulla scogliera di Vindicio a Formia. Gli scogli erano praticamente inaccessibili da terra e così la sala operativa della guardia costiera di Gaeta ha deciso di inviare un gommone. La richiesta era arrivata da parte dei medici del 118, avvertiti a loro volta da un amico dell'uomo, un 67enne di Frosinone. Quest'ultimo si è improvvisamente accasciato a terra per una emorragia cerebrale, questa la prima ipotesi fatta dal personale sanitario. Come detto, una volta constatato che era praticamente impossibile raggiungere e soccorrere via terra il pescatore, la guardia costiera ha inviato una motovedetta in servizio di ricerca e soccorso e un gommone. L'uomo è stato quindi sistemato sul gommone e poi, sempre assistito da un medico presente a bordo, è stato accompagnato d'urgenza al porto di Formia. Là è stato affidato ai sanitari dell'ambulanza presenti sulla banchina. Lo hanno trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Dono Svizzero del comune costiero per ulteriori accertamenti. Non sarebbe in pericolo di vita, stando a quanto si apprende.

ll fatto è avvenuto precisamente sulla scogliera di Vindicio, tra Formia e Gaeta. Sul posto, si legge in una nota, sono intervenuti Vigili del Fuoco con la squadra 5 A di Gaeta e la 6A Marittima di Gaeta. A.A., le iniziali del pescatore che si è sentito male.