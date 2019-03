in foto: La stazione di Torricola

A causa dell'investimento di una persona tra le stazioni di Roma Termini e Torricola il traffico dei treni è fortemente rallentato, con ritardi fino a 120 minuti e "riprogrammazione del servizio commerciale, il traffico ferroviario sulle linee Roma – Napoli, via Formia, e Roma. Proseguono i rilievi di rito dell'autorità giudiziaria". Così si legge su un comunicato diffuso da Rfi sul canale Infomobilità. L'investimento è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, ma un secondo comunicato di Rfi, parla ancora, intorno all'ora di pranzo, di "traffico ancora rallentato sulle linee Roma – Napoli (via Formia) e Roma – Nettuno. I treni in viaggio registrano ritardi medi di 120 minuti, con punte massime fino a 190 minuti. Prosegue la riprogrammazione del servizio ferroviario. Trenitalia ha attivato un servizio sostitutivo con autobus fra le stazioni di Campoleone e Cecchina. In corso i rilievi dell'Autorità Giudiziaria".

Sconosciuta l'identità della persona coinvolta

Per il momento non è stata resa nota la dinamica dell'investimento sui binari, né l'identità della persona coinvolta o le sue condizioni di salute. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118. Non si conosce, al momento, neanche il luogo esatto dove sarebbe avvenuto il fatto.