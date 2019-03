in foto: La stazione di Campoleone

Un Intercity ha investito una persona sui binari della ferrovia Roma-Latina poco prima della stazione di Campoleone. Il treno, partito da Roma e diretto a Reggio-Calabria, è fermo in piena campagna. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per i rilievi del caso. Non sono chiare le condizioni di salute della persona investita. L'investimento è avvenuto intorno alle 14 e 30 di oggi, 26 marzo. Previsti ritardi fino a 120 minuti sulla linea e cancellazioni. Questa la nota pubblicata sul sito di Rfi: "Dalle 14.45 circolazione ferroviaria sospesa fra Campoleone e Cisterna di Latina (linea Roma – Napoli, via Formia) per l’investimento di una persona. In corso la riprogrammazione del servizio ferroviario. I treni potranno subire ritardi fino a 120 minuti, variazioni e cancellazioni. Regolare il servizio nella relazione Roma-Nettuno".

Circolazione sospesa sulla linea Roma-Cassino

Circolazione sospesa anche sulla linea Roma-Cassino. Treni fermi tra le stazioni di Colleferro e Ciampino "per permettere ai tecnici di Rete Ferroviaria Italiana il ripristino dell’infrastruttura, danneggiata dallo svio di due carri vuoti di un treno merci nei pressi della stazione di Zagarolo". Il servizio è garantito con navette fra Ciampino e Colleferro. Inoltre, si legge ancora sul sito di Trenitalia, "i treni a media e lunga percorrenza InterCity 703 e 704 viaggeranno sulla linea Roma – Napoli, via Formia, non effettuando le fermate di Vairano, Cassino e Frosinone. E' stato istituito un servizio sostitutivo a cura dell'Assistenza per garantire il completamento del viaggio ai clienti in salita e in discesa nelle suddette fermate".