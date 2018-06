in foto: Aurelio S.C, 56 anni, noto cantante lirico, è stato arrestato per atti persecutori nei confronti della ex moglie

Aurelio S.C., noto cantante lirico di 56 anni, è stato arrestato per aver perseguitato e picchiato l'ex moglie. I carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo hanno arrestato il 56enne, residente a Marino, Castelli Romani, perché ritenuto responsabile di atti persecutori ai danni della ex moglie. Stando a quanto emerge dalle indagini, l'uomo non voleva accettare la fine della storia d'amore con sua moglie, un matrimonio durato 38 anni. Per mesi ha minacciato e perseguitato la donna e il suo attuale compagno. Ieri sera, al culmine dell'ennesima lite fra i due, il cantante lirico ha chiuso la strada alla donna che era a bordo della sua macchina e stava tornando a casa dopo il lavoro. La vittima è stata costretta a fermarsi e ad accostare. L'ex marito ha aperto la portiera, l'ha trascinata fuori dall'abitacolo dell'automobile e ha cominciato a picchiarla. Nel frattempo la donna era riuscita ad avvertire il 112 con una telefonata e così il pronto intervento dei carabinieri sul posto ha evitato conseguenze peggiori.

Il cantante lirico è stato arrestato e portato in carcere a Velletri

Il 56enne cantante lirico è stato arrestato dai carabinieri e ora si trova nel carcere di Velletri, dove rimane a disposizione dell'Autorità Giudiziaria in attesa dell'udienza di convalida. L'accusa a cui dovrà rispondere è quella di atti persecutori nei confronti della moglie.