in foto: Virginia Raggi

"No a furbata di mettersi in viaggio di notte, vi pizzichiamo". Questa è la strigliata fatta dalla sindaca Virginia Raggi ai romani, che secondo lei potrebbero sfruttare il weekend di Pasqua e Pasquetta per provare a fare scampagnate e raggiungere le case al mare. In questo weekend i controlli saranno intensificati e i blocchi stradali aumentati, al fine di evitare un eventuale esodo per celebrare le feste nonostante le disposizioni per il contenimento della pandemia. I vari controllo effettuati finora hanno dimostrato in realtà che i romani hanno ben capito la gravità della situazione: nella capitale, sono state meno del 2% le persone multate e denunciate per aver violato le disposizioni. Un buon dato che però non evita comunque il rimprovero della sindaca, pronta a mettere posti di blocco anche di notte per scongiurare eventuali fughe per barbecue all'aperto.

Sempre a Pasqua e Pasquetta, negozi e supermercati saranno chiusi. Lo ha deciso la Regione Lazio con un'ordinanza varata questa mattina, che stabilisce anche che potranno essere venduti oggetti da cartoleria e da ufficio nei punti vendita autorizzati. La decisione è stata presa dopo che i sindacati avevano chiesto alle autorità e alle aziende di chiudere i negozi nei giorni di festa: se qualcuno aveva annunciato già la chiusura, altri avevano deciso di restare aperti. E ora sono invece costretti a chiudere tutto.

Solo ieri la Polizia Locale ha fermato 18mila persone in macchina e a piedi, e ha controllato 3mila attività commerciali, parchi e ville storiche. Oltre a questi, gli agenti stanno facendo verifiche a tappeto nel quartiere di Tor Bella Monaca, con controlli mirati nelle principali piazze di spaccio della capitale. Nonostante la pandemia, infatti, la vendita di droga non si ferma, e i pusher stanno cercando nuovi stratagemmi per piazzare le sostanze.