in foto: perdita d’acqua al Trullo, Roma. Foto Facebook – Valerio Garipoli

Perdita idrica notturna al Trullo, quartiere periferico a sud-ovest di Roma. "Stamattina centinaia di persone si sono risvegliate senza acqua nelle case a causa di una perdita idrica in Via del Trullo altezza Piazza C. Cicetti", denuncia Valerio Garipoli, capogruppo di Fratelli d'Italia e Vice Presidente Commissione Affari Generali Municipio XI. "È assurdo accettare che una perdita idrica possa bloccare un intero quartiere e famiglie privandole dell'acqua e rendono impossibile molteplici attività. Nel quadrante anche delle scuole da ieri riaperte come la Scuola Primaria Carlo collodi in Via Massa Marittima 1, Asilo Nido Bussola D'Oro in Via del Trullo e Scuola dell'infanzia Arvalia in Via Monte delle Capre 39. Immediata una nota di richiesta d'intervento ad Acea Ato 2 ed un esposto agli enti preposti per il disservizio, i disagi per bambini ed anziani e la mancata comunicazione", spiega Garipoli.

Dalla mezzanotte, segnala Luceverde, è stata chiusa via del Trullo in direzione Portuense fra Via Sarzana e Via Monte delle Capre per liquidi sulla strada.