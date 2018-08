Drammatico incidente stradale, nella notte di ieri, martedì 21 agosto, a Roma, in zona Malagrotta: un uomo italiano di 48 anni è purtroppo deceduto dopo aver perso il controllo della sua automobile ed essersi schiantato. Intorno alle 23.30 il 48enne, a bordo della sua Lancia Ypsilon, stava percorrendo via di Malnome quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo e si è schiantato contro una recinzione metallica posta ai bordi della strada. Nonostante il tempestivo arrivo dei sanitari del 118, per il 48enne non c'è stato nulla da fare: i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul luogo dell'incidente, poi, sono giunti anche gli agenti dell'XI Gruppo Marconi della Polizia Municipale di Roma, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente in cui ha perso la vita il 48enne. Per ora, gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi: secondo una prima ricostruzione, è probabile però che l'uomo si stato colto da un malore mentre era alla guida.