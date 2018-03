Un grave incidente si è verificato nella serata di ieri – mercoledì 14 marzo – in via Don Giustino Russolillo nel quartiere di Serpentara, alla periferia Nord-Est di Roma. Qui il conducente di una vettura di grossa cilindrata, prima si è scontrato con un'altra auto, poi ha perso il controllo del veicolo travolgendo alcuni cassonetti e finendo la sua corsa contro alcune auto parcheggiate. Il Suv ha finito la sua folle corsa sul marciapiede investendo un uomo che passava causalmente di là.

La persona investita, un sessantenne residente nella zona, è stato soccorso dal personale sanitario del 118 giunto sul luogo e trasportato d'urgenza all'ospedale Sandro Pertini dove è stato ricoverato in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto i caschi bianchi del III Gruppo Nomentano per i rilievi del caso.

Roma: emergenza incidenti, già 40 morti nel 2018

Sono già troppi i morti negli incidenti stradali sulle strade della capitale, come spiegato da un rappresentante dei vigili urbani: stando ai dati diffusi dal Ministero degli Interni "si è avuta una diminuzione degli incidenti senza feriti, ma purtroppo un +12% di incidenti con feriti e un +20% di incidenti mortali". Lo stesso numero di incidenti mortali a Parigi o Berlino avvengono in un anno intero.