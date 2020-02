in foto: Foto di repertorio

Un uomo di 82 anni ha percorso contromano addirittura cinque chilometri dell'Aurelia bis all'altezza di Tarquinia. Sul posto, intorno alle 10,30 di domenica mattina, sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Tarquinia in seguito a una segnalazione ricevuta. Stando a quanto si apprende, l'anziano stava viaggiando all'altezza del chilometro 105 e proveniva da Montalto di Castro in direzione Tarquinia. Come detto, avrebbe percorso 5 chilometri contromano, rischiando più volte di provocare un incidente. Fortunatamente il rapido intervento delle forze dell'ordine ha evitato una tragedia. Non si è infatti verificato alcun incidente e nessuno è rimasto ferito. Per gli automobilisti che si sono visti arrivare la vettura dall'opposto senso di marcia, solo tanta paura.

Incidente sull'Aurelia bis, un'automobile si ribalta

Sempre sulla via Aurelia bis e sempre nella mattinata di domenica 2 febbraio 2020, un'automobile con a bordo due persone si è ribaltata al chilometro 2,700. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco, che hanno estratto dall'abitacolo le due persone all'interno, e i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure mediche. I due sono stati poi trasportati al pronto soccorso, ma le loro condizioni di salute non desterebbero preoccupazioni. Ancora sconosciuta resta, per il momento, la dinamica dell'incidente. Al momento l'ipotesi più probabile resta quella di una improvvisa distrazione da parte del conducente della vettura.