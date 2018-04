Una sfida a colpi di bignè, cornetti, pasticcini, biscotti e torte ha coinvolto dodici pasticcerie di Roma. Secondo i giudici del programma Best Bakery in onda su Tv8, il pasticcere spagnolo Paco Torreblanca e il belga Alexandre Bourdeaux, la migliore della Capitale è ‘Le Levain', una pasticceria francese nel cuore di Trastevere. "Siamo felicissimi ed emozionati per l’esito delle semifinali nel programma BestBakery su TV8: i giudici ci hanno appena assegnato la vittoria come Migliore Pasticceria di Roma! Grazie a tutti voi, amici e clienti, che da martedì ci avete mandato tantissimi messaggi di incoraggiamento. E ora si vola verso la finale nazionale… competeremo per il titolo di miglior pasticceria d’Italia", scrivono i pasticceri di ‘Le Levain' su Facebook. La sfida televisiva durerà sei settimane, saranno coinvolte 72 pasticcerie di sei città italiane, tra cui Napoli, Palermo e Catania.

Queste le pasticcerie romane in concorso: Cantiani, Vanni e La Fiorentina a Prati, la patria del Tiramisù Pompi a San Giovanni, Le Levain, appunto, a Trastevere, Grezzo Raw Chocolat a Monti, Napoleoni con la sua famosa ‘torta Napoleoni' a Colli Albani, Kosher Cakes al quartiere Portuense, Barberini a Testaccio, Amelie e infine Madeleine ancora a Prati. La sfida si svolge su tre round: la prima impressione, la specialità e il dolce della sfida, un dolce preparato con un ingrediente misterioso scelto dai giudici. Nella puntata finale di ogni città, i quattro team di pasticceri vincitori nelle sfide di giornata concorrono per il titolo di migliore pasticceria della città. I giudici sceglieranno in base alla ‘piccola pasticceria' preparata dai concorrenti e poi alla torta dei giudici. Torreblanca e Bourdeaux preparano una loro torta, un classico personalizzato e i pasticceri in gara devono reinterpretarla.