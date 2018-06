in foto: La pineta di Castel Fusano in fiamme

A luglio dello scorso anno una serie di incendi di origine dolosa hanno praticamente distrutto la pineta di Castel Fusano a Ostia. Per scoraggiare e contrastare l'azione di piromani e criminali, l'amministrazione capitolina ha deciso di installare due telecamere di sicurezza all'interno del bosco.

"Prosegue la nostra azione di difesa, tutela e salvaguardia di questo fantastico patrimonio naturalistico. È partito il nuovo servizio di videosorveglianza h24 con l'installazione di due telecamere sulla Torre di Tumuleti e sul Castello di Giulio II di Ostia Antica, due punti strategici dai quali potremo intensificare le attività di controllo. Insieme alle altre soluzioni adottate per garantire interventi immediati a tutela di questo polmone verde, riteniamo che la videosorveglianza 24 ore su 24 sia un efficace strumento di contrasto all'azione criminale che da anni cerca di danneggiare questo importante patrimonio di biodiversità e bellezza", scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. In questo modo, spiega ancora la prima cittadina, "potremo intervenire con pronte azioni di spegnimento, arginando tempestivamente il rischio di incendi. Questa azione di prevenzione si aggiunge ad un'altra misura di sicurezza che abbiamo adottato ad aprile siglando il Protocollo d'Intesa con il ministero dell'Ambiente, l'Arma dei Carabinieri e il Comune di Fiumicino per aumentare la sorveglianza e prevenire gli incendi all'interno di tutta la Riserva naturale del litorale romano. Stiamo lavorando senza sosta per proteggere e custodire con tutte le azioni concrete che possiamo metter in campo la Pineta di Castel Fusano troppo spesso minacciata e ferita, soprattutto nella stagione estiva".

Lo scorso 17 luglio tre incendi scoppiarono in contemporanea all'interno della pineta di Castel Fusano a Ostia. Per quell'incendio, che fu spento definitivamente dopo diversi giorni, furono arrestati tre piromani. Il primo che fu preso dagli investigatori fu un ragazzo di 22 anni residente a Busto Arsizio, in provincia di Milano.