Pedone investito da un’auto nel quartiere Alessandrino: è in prognosi riservata

L’uomo, un settantaduenne di origine filippina, è stato investito da un’automobile guidata da una quarantaduenne, risultata negativa ai test di alcol e droga. Tutta da accertare la dinamica dell’incidente, avvenuto non lontano dalla Casilina, all’altezza del civico 33 di via della Bella Villa, all’incrocio con via del Grano.