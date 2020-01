in foto: Immagine di repertorio

Un uomo di 52 anni è stato arrestato ieri dai carabinieri di Ostia: sul suo capo pendeva un mandato d'arresto emesso delle Autorità inglesi ed era ricercato ormai in tutta Europa, ma non era stato ancora rintracciato. Le accuse cui dovrà rispondere sono estremamente gravi: pornografia infantile e droga. Dopo essere stato fermato durante un controllo è stato riconosciuto dalle forze dell'ordine, che dopo averlo accompagnato in caserma per le formalità di rito, lo hanno portato nel carcere romano di Regina Coeli. Secondo quanto emerso, l'uomo era all'oscuro del fatto che nei suoi confronti era stato emesso un mandato di cattura europeo, e si aggirava tranquillamente per il X Municipio senza sospettare nulla. Quando è stato fermato dai carabinieri, che stavano procedendo a normali controlli di routine, ha dato loro i documenti. E così si è scoperto che era ricercato in tutta Europa per droga e pornografia minorile.

Nel corso della giornata, sono stati effettuati altri controlli, sempre sul territorio di Ostia. Una donna di cinquant'anni agli arresti domiciliari è stata vista passeggiare fuori dalla sua abitazione senza autorizzazione. Riconosciuta dai carabinieri, è stata arrestata di nuovo e portata in caserma, in attesa dell'udienza di convalida. La donna stava scontando una condanna per droga ai domiciliari: non è ancora noto se il giudice disporrà ancora la misura o se deciderà per il trasferimento in carcere. Un uomo di 37 anni è invece stato denunciato perché, nascosta nel portabagagli, è stata trovata un'ascia. Non sapendo giustificarne la provenienza e l'uso, l'uomo è stato denunciato per porto abusivo d'armi e poi rilasciato a piede libero.