Questo pomeriggio la sindaca Virginia Raggi è andata a far visita agli abitanti di Centocelle insieme al presidente del V Municipio Giovanni Boccuzzi. Al suo arrivo, la sindaca è stata contestata da un gruppo di residenti del quartiere, che hanno chiesto di poter parlare all'incontro che si stava tenendo al centro anziani di Nino Manfredi. Oggetto della discussione, gli ultimi incendi ai danni di locali nel quartiere: due appiccati a La Pecora Elettrica, in via delle Palme, uno alla pizzeria Cento55 Pinsa Romana, e un altro al Baraka Bistrot, a distanza di due giorni da quello de La Pecora Elettrica. All'arrivo della sindaca e dei contestatori è stata schierata la polizia, ma nessun incidente si è verificato e alla fine gli abitanti del quartiere – che hanno costituito la Libera assemblea Centocelle – sono stati fatti intervenire all'incontro.

"Avete ragione quando dite non è possibile che si aspetti che accada qualcosa per intervenire – ha dichiarato la sindaca Virginia Raggi durante l'incontro – Dopo gli eventi, la prima cosa che abbiamo chiesto ad Acea è stato illuminare il parco di fronte a via delle Palme. Non è un intervento definitivo, bisognerà interrare i cavi, ma intanto bisognava dare un segnale. Ora con Acea si proseguirà il lavoro di mappatura delle strade meno illuminate per poi procedere con degli interventi, ci sono 35 progetti". Ciò che è stato chiesto alla sindaca e al presidente di municipio, è stato di provvedere all'illuminazione delle strade, e si non militarizzare il quartiere.

Tra le richieste avanzate dalla Libera assemblea Centocelle, l'apertura di un tavolo interistituzionale per discutere della questione emergenziale e dello sviluppo strategico del territorio, la non militarizzazione del quartiere, la riapertura del locali attaccati negli scorsi mesi. E ancora: l'illuminazione delle strade e dei parchi, la ‘concertazione delle modalità di partecipazione della società civile alla pianificazione strategica del municipio', e lo stop agli sfratti e agli sgomberi.