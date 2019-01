in foto: Il furgone finito fuori strada (Foto Vigili del fuoco)

Incidente stradale nella notte nel comune di Amatrice, in provincia di Rieti. Attorno alle tre del mattino un furgone è uscito di strada sulla Salaria, all'altezza del chilometro 128,5. L'incidente è avvenuto in località Torrita per cause ancora da accertare: sembra comunque che il conducente del mezzo sia stato tradito dall'asfalto ghiacciato che gli avrebbe fatto perdere il controllo del furgone. Il veicolo, che trasportava giornali, nell'affrontare una curva è uscito fuori strada ribaltandosi nel fossato a lato della Salaria. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Rieti, nello specifico i pompieri del distaccamento territoriale di Posta. Assieme a loro anche una pattuglia della stradale e un'ambulanza del 118. Il conducente del furgone è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale. Non si conoscono le sue condizioni, anche se non sarebbe in pericolo di vita. I pompieri sono stati impegnati per circa un'ora per recuperare il mezzo finito fuori strada e rendere nuovamente transitabile su entrambi i sensi di marcia la Salaria.