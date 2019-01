Paura sul Monte Terminillo, due escursionisti cadono in un pendio: salvati

Paura nella giornata di ieri, sabato 12 gennaio, per due persone, un uomo e una donna, impegnate in una escursione sul Monte Terminillo, in provincia di Rieti: i due, mentre stavano passeggiando, sono caduti in un pendio, scivolando per circa 10 metri: salvati dagli elicotteri del Soccorso Alpino e dei vigili del fuoco, i due escursionisti sono stati portati in ospedale: entrambi sono feriti, ma non sono in pericolo di vita.