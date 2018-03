in foto: La fuga di gas in via Casilini, fermata Berardi della linea Termini–Centocelle. Foto Vigili del fuoco

Fuga di gas a Torpignattara, Roma. I vigili del fuoco sono al lavoro dalle 10,15 circa per riparare il guasto che si è verificato in via Casilina, angolo via Berardi. Al momento, visto che il trenino Termini-Centocelle transita proprio su via Casilina, la ferrovia è stata chiusa. Il servizio, comunica Atac sul profilo Twitter Infoatac, "è temporaneamente sospeso causa urgenti lavori rete gas altezza fermata Berardi".

La fuga di gas, stando a quanto si può vedere nella fotografia pubblicata dai vigili del fuoco della Capitale, parte da una botola sulle strisce pedonali a meno di un metro dai binari della ferrovia Termini-Centocelle.