in foto: Curia di Frosinone – foto Google Maps

Ore di terrore per quindici persone, sequestrate da un ragazzo ghanese di 25 anni all'interno della Curia vescovile di Frosinone. Il giovane ha tentato di estorcere loro del denaro. L'episodio, stando a quanto si apprende, è avvenuto nel corso del pomeriggio di ieri, mercoledì 27 marzo. La polizia della questura di Frosinone è riuscita a liberare gli ostaggi e ha arrestato il ragazzo, che dovrà rispondere delle accuse di sequestro di persona ai fini dell'estorsione, resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Sequestrate 15 persone a Frosinone

Nel corso dell'operazione, il 25enne avrebbe opposto, infatti, resistenza all'arresto e avrebbe ferito in maniera lieve due poliziotti. Secondo quanto riportano i quotidiani locali, il giovane sarebbe ospite del centro d'accoglienza di viale Volsci a Frosinone. La dinamica dell'episodio ancora non è chiara, ma il giovane avrebbe chiuso il cancello d'accesso all'edificio della Curia mentre all'interno c'erano quindici persone che erano appena uscite da una riunione. Nessuno dei presenti è rimasto ferito e tutti sono stati liberati. Non c'è stato bisogno dell'intervento dei medici. La polizia è stata avvertita attraverso una chiamata di uno dei presenti al 113. La questura ha immediatamente inviato una volante e il 25enne sequestratore è stato subito arrestato. La curia di Frosinone si trova in viale Volsci.