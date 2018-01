Paura in via del Corso dove un ragazzo di 30 anni, nella serata di ieri, ha aggredito e picchiato i passanti all'altezza di largo Chigi. L'uomo, si legge nel comunicato dei vigili urbani, "assumeva un comportamento particolarmente violento con chiunque incontrasse, aveva strattonato alcune ragazze e aveva avuto una colluttazione con due ragazzi, uno dei quali colpito brutalmente e costretto alle cure mediche".

Sul posto sono intervenuti gli agenti in servizio di presidio a via del Corso, la principale via dello shopping romano, all'angolo con via dei Pontefici. Gli agenti del Gruppo Pronto Intervento Traffico si sono messi sulle tracce del ragazzo, descritto dai passanti che hanno lanciato l'allarme con i capelli rasati ai lati e tuta mimetica. Il giovane, completamente ubriaco, è stato rintracciato pochi minuti dopo in piazza Venezia. Nonostante avesse inizialmente opposto resistenza e si sia rifiutato di consegnare agli agenti i documenti, i vigili sono riusciti a bloccarlo. accompagnato negli uffici del Comando della Polizia Locale, il ragazzo è stato denunciato per resistenza, oltraggio e lesioni. Con precedenti penali per reati specifici a suo carico, questa mattina sarà processato per direttissima.