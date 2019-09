in foto: Paura a San Giovanni, crolla un blocco di tufo dalle mura Aureliane

Paura in piazza di Porta San Giovanni, al centro di Roma. In mattinata un blocco di tufo di circa mezzo metro si è staccato dalle mura dell'acquedotto romano all'altezza degli archi della piazza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale di Roma Capitale. Stando a quanto si apprende, il blocco di circa 50 centimetri è caduto dalla sommità dell'acquedotto. Nessun ferito. I vigili hanno disposto un transennamento di circa 30 metri intorno all'acquedotto e sul posto sono ancora in corso le verifiche da parte dei pompieri. Secondo quanto riferito dalle squadre intervenute, sarebbero caduti anche pezzi di marmo e mattoni di epoca romana. Il traffico veicolare e pedonale è stato interrotto nelle vicinanze delle tre arcate dell'acquedotto coinvolte.

"I tantissimi problemi e le criticità che vive la Capitale acuiti dalle ultime due amministrazioni che, guarda caso, sono targate Pd e M5S, non si risolvono con vaghi propositi. Dai trasporti al ciclo rifiuti, dalla sicurezza alla manutenzione delle strade, la città paga anni di chiacchiere e di inconcludenza. Roma cade letteralmente a pezzi, come dimostra il blocco di pietra che si è staccato dall'acquedotto a San Giovanni: ignorare tutto questo non può che alimentare la preoccupazione per il futuro della Città", commenta Annagrazia Calabria, deputata di Forza Italia, facendo riferimento alla bozza del programma di governo Conte bis pubblicata oggi sul ‘blog delle Stelle' e in cui c'è un punto dedicato a Roma.