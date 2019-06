in foto: Tram deraglia a Roma – Foto Twitter

Un tra è deragliato a Roma in via Flaminia, nei pressi di piazza del Popolo. Si tratta di un tram della linea 2 di Atac diretto a piazza Mancini. Stando a quanto si apprende, nessuno tra i passeggeri sarebbe rimasto ferito. Per loro, solo tanta paura. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia di Villa Glori e i tecnici di Atac, che stanno cercando di capire cosa abbia causato l'incidente.

Stando a quanto si apprende, l'incidente è avvenuto poco dopo le 12 di oggi, domenica 2 giugno. Il tram, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe deragliato dai binari a causa del malfunzionamento dello scambio della rotaia. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Roma Capitale.

Atac: "I tram della linea 2 sostituiti da bus"

In una nota Atac informa che "i tram della linea 2 sono temporaneamente sostituiti da bus sull'intera tratta Mancini – piazzale Flaminio in entrambe le direzioni per consentire un intervento tecnico in via Flaminia". Per il momento non si segnalano particolari disagi al traffico in zona.