in foto: Esterno della Casa del Cinema a Villa Borghese (Wikipedia).

Attimi di paura alla Casa del Cinema durante la proiezione di un film nell'ambito del Festival del cinema nordico. All'improvviso in sala è stato spruzzato dello spray al peperoncino e in pochi secondi tutti gli spettatori hanno abbandonato il loro posto per scappare all'esterno della struttura. Il film è stato subito interrotto e immediatamente sono stati chiamati vigili del fuoco e polizia.

La responsabile è una donna di 53 anni, fermata dalla polizia e sorpresa con la bomboletta nella sua borsa. Da chiarire restano i motivi del gesto. Sembra che alla proiezione interrotta fosse presente anche l'ambasciatore di Norvegia Margit Tveiten, che stava assistendo alla proiezione nell'ambito del Festival del Cinema Nordico. Si legge sul sito della manifestazione: "Si tiene a Roma da giovedì 3 a domenica 6 maggio la settima edizione del NORDIC FILM FEST, la rassegna che nasce con l’intento di promuovere la cinematografia e la cultura dei Paesi Nordici (Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegiae Svezia), a cura delle quattro ambasciate nordiche presenti in Italia e con la collaborazione del Circolo Scandinavo di Roma. La rassegna, che si svolgerà presso la Casa del Cinema di Roma, presenterà nuovi film in anteprima o inediti in Italia ed è realizzata anche in collaborazione con l’Ambasciata di Islanda di Parigi, i Film Institutes dei rispettivi paesi, con il patrocinio del Comune di Roma".