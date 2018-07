Paura al supermercato Conad, rapinatori entrano armati di pistola: “La polizia arrivata dopo 40 minuti”

Intorno alle 18 di ieri un uomo è entrato all’interno del supermercato Conad di via del Faro a Fiumicino con il volto coperto e armato di una pistola. Racconta un testimone: “Vengo totalmente ignorato dal rapinatore. Assieme ad altri impiegati del Conad e clienti, dietro agli scaffali relazioniamo telefonicamente la polizia. I rapinatori vanno via indisturbati dopo una quindicina di minuti. Dopo oltre 40 minuti quando ormai stavo andando via con la macchina, arriva la polizia a sirene spiegate…”.